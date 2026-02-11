Milano 15:55
New York: violenta contrazione per Etsy

(Teleborsa) - Retrocede molto il gestore di una piattaforma di e-commerce, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,79%.

Lo scenario su base settimanale di Etsy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Etsy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 49,94 USD. Prima resistenza a 52,81. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 48,92.

