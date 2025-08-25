Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:57
23.517 +0,08%
Dow Jones 19:57
45.380 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Petrolio a 64,97 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 64,97 dollari per barile alle 19:30.
