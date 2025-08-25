Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:59
23.510 +0,05%
Dow Jones 19:59
45.372 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Piazza Affari: risultato positivo per Moltiply Group

Seduta vivace oggi per il broker online per i mutui alle famiglie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,67%.
