Piazza Affari: scambi in positivo per Moltiply Group

broker online per i mutui alle famiglie

Moltiply Group

FTSE Italia Mid Cap

Moltiply Group

Moltiply Group

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 3,67%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,23 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)