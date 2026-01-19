Piazza Affari: scambi negativi per Moltiply Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie
, che mostra un decremento del 2,27%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Tecnicamente, Moltiply Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)