Puma strappa in Borsa dopo rumors su cessione quota della famiglia Pinault

(Teleborsa) - Strappo sulla Borsa di Francoforte per il titolo Puma
, azienda tedesca attiva nel campo dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento sportivo, dopo che Bloomberg ha scritto che la famiglia Pinault sta valutando diverse opzioni per la società, tra cui una vendita
, dopo che il marchio ha perso circa la metà del suo valore di mercato nell'ultimo anno.
La famiglia miliardaria sta collaborando con alcuni consulenti e ha contattato potenziali acquirenti
, tra cui Anta Sports Products e Li Ning, per valutare l'interesse, hanno detto le fonti consultate dall'agenzia. Hanno anche sondato fondi sovrani in Medio Oriente.
La famiglia Pinault possiede circa il 29%
del marchio tedesco tramite la holding Artemis.Puma
si attesta a 22,05 euro, con un aumento del 17,66%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,4 e successiva a 27,08. Supporto a 19,72.