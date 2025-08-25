Puma strappa in Borsa dopo rumors su cessione quota della famiglia Pinault

Puma

Puma

(Teleborsa) - Strappo sulla Borsa di Francoforte per il titolo, azienda tedesca attiva nel campo dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento sportivo, dopo che Bloomberg ha scritto che, dopo che il marchio ha perso circa la metà del suo valore di mercato nell'ultimo anno.La famiglia miliardaria sta, tra cui Anta Sports Products e Li Ning, per valutare l'interesse, hanno detto le fonti consultate dall'agenzia. Hanno anche sondato fondi sovrani in Medio Oriente.La famiglia Pinaultdel marchio tedesco tramite la holding Artemis.si attesta a 22,05 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,4 e successiva a 27,08. Supporto a 19,72.