Puma strappa in Borsa dopo rumors su cessione quota della famiglia Pinault
(Teleborsa) - Strappo sulla Borsa di Francoforte per il titolo Puma, azienda tedesca attiva nel campo dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento sportivo, dopo che Bloomberg ha scritto che la famiglia Pinault sta valutando diverse opzioni per la società, tra cui una vendita, dopo che il marchio ha perso circa la metà del suo valore di mercato nell'ultimo anno.

La famiglia miliardaria sta collaborando con alcuni consulenti e ha contattato potenziali acquirenti, tra cui Anta Sports Products e Li Ning, per valutare l'interesse, hanno detto le fonti consultate dall'agenzia. Hanno anche sondato fondi sovrani in Medio Oriente.

La famiglia Pinault possiede circa il 29% del marchio tedesco tramite la holding Artemis.

Puma si attesta a 22,05 euro, con un aumento del 17,66%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,4 e successiva a 27,08. Supporto a 19,72.
