Puma, titolo in corsa su potenziale offerta della cinese ANTA Sports

(Teleborsa) - Mattinata in corsa per le azioni Puma
, al momento in progresso di quasi il 13%, dopo la notizia secondo cui l'azienda cinese di abbigliamento sportivo ANTA Sports Products
, che possiede marchi come Fila e Jack Wolfskin, è tra le aziende che stanno valutando una potenziale acquisizione della società tedesca
. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine alla questione.
ANTA, quotata ad Hong Kong, starebbe collaborando con un consulente per valutare l'offerta per Puma e potrebbe collaborare con una società di private equity
se decidesse di procedere con un'offerta.
Tra i potenziali offerenti
potrebbe esserci anche la rivale azienda cinese di abbigliamento Li Ning
, che starebbe discutendo opzioni di finanziamento con le banche in vista di un'acquisizione, oltrechè la giapponese Asics
.
Le trattative per un accordo sono ancora in fase preliminare
, con le aspettative di valutazione del maggiore azionista di Puma, la famiglia miliardaria Pinault
, che potrebbero rappresentare un ostacolo
importante per qualsiasi transazione, hanno affermato le fonti.
François-Henri Pinault, managing partner di Artémis, la holding della famiglia Pinault, ha dichiarato a settembre che la partecipazione in Puma è "interessante" ma "non strategica"
e che sono state mantenute aperte delle opzioni riguardo alla partecipazione.