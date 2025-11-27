Puma, titolo in corsa su potenziale offerta della cinese ANTA Sports

Puma

(Teleborsa) - Mattinata in corsa per le azioni, al momento in progresso di quasi il 13%, dopo la notizia secondo cui l'azienda cinese di abbigliamento sportivo, che possiede marchi come Fila e Jack Wolfskin, è tra le aziende che stanno valutando una. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine alla questione.ANTA, quotata ad Hong Kong, starebbe collaborando con un consulente per valutare l'offerta per Puma ese decidesse di procedere con un'offerta.Tra ipotrebbe esserci anche la rivale azienda cinese di abbigliamento, che starebbe discutendo opzioni di finanziamento con le banche in vista di un'acquisizione, oltrechè la giapponeseLe trattative per un accordo sono ancora, con le aspettative di valutazione del maggiore azionista di Puma, la, che potrebbero rappresentare unimportante per qualsiasi transazione, hanno affermato le fonti.François-Henri Pinault, managing partner di Artémis, la holding della famiglia Pinault, ha dichiarato a settembre che lae che sono state mantenute aperte delle opzioni riguardo alla partecipazione.