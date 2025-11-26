Milano
14:42
43.060
+0,85%
Nasdaq
25-nov
25.018
+0,58%
Dow Jones
25-nov
47.112
+1,43%
Londra
14:43
9.670
+0,63%
Francoforte
14:42
23.590
+0,53%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 14.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: si muove a passi da gigante Puma
Francoforte: si muove a passi da gigante Puma
Migliori e peggiori
,
In breve
26 novembre 2025 - 13.00
Prepotente rialzo per
Puma
, che mostra una salita bruciante del 5,28% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Puma
Francoforte: in calo Puma
Francoforte: andamento sostenuto per Puma
Francoforte: andamento sostenuto per Puma
Argomenti trattati
Puma
(4)
Titoli e Indici
Puma
+5,41%
Altre notizie
Francoforte: performance negativa per Puma
Francoforte: movimento negativo per Puma
Puma, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Francoforte: si muove a passi da gigante Krones
Piazza Affari: si muove a passi da gigante l'indice dei titoli bancari in Italia
New York: si muove a passi da gigante Du Pont de Nemours
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto