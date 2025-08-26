Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Giornata da dimenticare per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,59% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7.933,7. Primo supporto visto a 7.797,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7.752,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)