Milano 13:51
42.763 -1,07%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:51
9.277 -0,47%
Francoforte 13:51
24.165 -0,45%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Seduta negativa per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,81%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5.473. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5.429. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5.414.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
