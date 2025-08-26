Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Seduta negativa per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,81%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5.473. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5.429. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5.414.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)