Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

La giornata dell'8 dicembre chiude piatta per l'Eurostoxx 50, che riporta un +0,03%.

Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5.739, mentre il primo supporto è stimato a 5.699. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5.778.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
