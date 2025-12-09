Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
La giornata dell'8 dicembre chiude piatta per l'Eurostoxx 50, che riporta un +0,03%.
Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5.739, mentre il primo supporto è stimato a 5.699. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5.778.
