Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Milano, che in chiusura evidenzia un -0,19%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 43.404. Rischio di discesa fino a 42.958 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 43.849.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)