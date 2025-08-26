Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:45
23.475 +0,21%
Dow Jones 20:45
45.320 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media
Giornata negativa per l'indice del settore Media europeo, che continua la seduta a 310,83 punti, in calo dell'1,09%.
Condividi
```