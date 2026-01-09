Milano 13:29
45.694 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:29
10.094 +0,49%
Francoforte 13:29
25.239 +0,45%

A Eurozona, forte ascesa per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Eurozona, forte ascesa per l'EURO STOXX Media
Avanza con forza l'indice del settore Media europeo, che continua gli scambi a 301,46 punti.
Condividi
```