Francoforte: in calo Durr

(Teleborsa) - Pressione su Durr
, che tratta con una perdita del 2,88%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Durr
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni tecniche attuali di Durr
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 21,67 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 22,37. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 21,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)