Milano 13:59
42.739 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:59
9.279 -0,45%
Francoforte 13:59
24.161 -0,46%

Francoforte: si concentrano le vendite su Puma

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su Puma, che tratta con una perdita del 3,77%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,94%, rispetto a -0,65% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Puma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21,31 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,71. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
