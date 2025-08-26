Francoforte: si concentrano le vendite su Puma

(Teleborsa) - Pressione su Puma
, che tratta con una perdita del 3,77%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Puma
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,94%, rispetto a -0,65% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Puma
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21,31 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,71. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)