Milano 13:59
42.739 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:59
9.279 -0,45%
Francoforte 13:59
24.161 -0,46%

Francoforte: si concentrano le vendite su RTL

Composto ribasso per RTL, in flessione del 3,08% sui valori precedenti.
