Francoforte: calo per RTL

(Teleborsa) - Si muove verso il basso RTL
, con una flessione del 2,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RTL
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di RTL
evidenzia un declino dei corsi verso area 31,42 Euro con prima area di resistenza vista a 32,27. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,88.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)