Milano 10:03
43.356 -0,50%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:03
9.647 +0,06%
Francoforte 10:03
24.077 -0,36%

Francoforte: calo per RTL

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso RTL, con una flessione del 2,14%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RTL, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di RTL evidenzia un declino dei corsi verso area 31,42 Euro con prima area di resistenza vista a 32,27. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
