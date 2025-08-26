Londra: calo per DCC

(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite
, che tratta con una perdita dell'1,98%.
Il movimento di DCC
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Tecnicamente, DCC
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 48,07 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,96. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,18.
