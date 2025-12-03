Milano
Mercoledì 3 Dicembre 2025, ore 12.24
Home Page
/
Notizie
/ Londra: prevalgono le vendite su Sainsbury's
Londra: prevalgono le vendite su Sainsbury's
Migliori e peggiori
,
In breve
03 dicembre 2025 - 09.50
Scende sul mercato la
catena inglese di supermercati
, che soffre con un calo del 4,48%.
Titoli e Indici
J Sainsbury
-3,93%
