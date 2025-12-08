Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:41
25.593 -0,38%
Dow Jones 18:41
47.732 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Londra: giornata depressa per Mondi

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono il fornitore di carta e imballaggi, che passa di mano con un calo dell'1,99%.
