Milano 14:13
44.240 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:13
9.704 -0,48%
Francoforte 14:13
24.148 -0,34%

Londra: in calo Polar Capital Technology Trust

Sottotono il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che passa di mano con un calo del 2,17%.
