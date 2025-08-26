Milano 14:03
42.744 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:03
9.284 -0,40%
Francoforte 14:03
24.166 -0,44%

Natural Gas (Amsterdam) a 33,42 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 33,42 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 33,42 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```