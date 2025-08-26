New York: balza in avanti Qualcomm

compagnia tech statunitense

Qualcomm

Nasdaq 100

gruppo americano specializzato nei chip per cellulari

Qualcomm

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 160,1 USD e supporto a 158,1. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 162,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)