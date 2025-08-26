Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:48
23.474 +0,21%
Dow Jones 20:48
45.320 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: calo per Keurig Dr Pepper
Seduta in ribasso per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che mostra un decremento dell'1,96%.
