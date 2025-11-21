Wall Street gira in rosso e chiude in pesante ribasso: i conti di Nvidia non bastano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Nvidia

beni di consumo per l'ufficio

informatica

beni di consumo secondari

beni industriali

Wal-Mart

Travelers Company

United Health

Procter & Gamble

Cisco Systems

Boeing

Nvidia

Amazon

Regeneron Pharmaceuticals

GE Healthcare Technologies

Keurig Dr Pepper

Paccar

Micron Technology

Datadog

MercadoLibre

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite nonostante l'avvio positivo, con ilche accusa una discesa dello 0,84%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 6.539 punti, in forte calo dell'1,56%. In netto peggioramento il(-2,38%); come pure, pessimo l'(-1,54%).Non sono bastati i conti positivi di, con iche sono tornati a pesare sul sentiment.Sul fronte macro, è emerso che la, dopo il calo del mese precedente, e il tasso di disoccupazione è aumentato, evidenziando una serie di tendenze contrastanti in un mercato del lavoro fragile. I dati del Bureau of Labor Statistics hanno mostrato che le buste paga non agricole sono aumentate di 119.000 unità dopo la revisione al ribasso del mese precedente, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni al 4,4%, con la crescita della forza lavoro.Si tratta dell'ultimo rapporto sull'occupazione che lavedrà prima della. Dai verbali del FOMC di ottobre sono emerse "opinioni fortemente divergenti" sull'eventualità di mantenere i tassi invariati per quest'anno (dopo il taglio deciso in quella sede, riguardo al quale il documento ha riportato come "diversi" funzionari non fossero d'accordo): "molti partecipanti hanno suggerito che, in base alle loro prospettive economiche, sarebbe opportuno mantenere invariati i tassi di riferimento per il resto dell'anno", mentre altri partecipanti hanno affermato che un'altra riduzione a dicembre "potrebbe essere appropriata se l'economia non si evolvesse più o meno come previsto".In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,66%),(-1,73%) e(-1,70%).Tra i(+6,51%),(+0,84%),(+0,82%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,76%. Calo deciso per, che segna un -3,4%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,15%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,49%.Al top tra i, si posizionano(+5,02%),(+3,36%),(+1,19%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,87%. Seduta negativa per, che scende del 9,49%. Sensibili perdite per, in calo dell'8,54%. In apnea, che arretra del 7,84%.