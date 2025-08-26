Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:49
23.479 +0,23%
Dow Jones 20:49
45.327 +0,10%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: movimento negativo per PDD Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di commercio globale, che presenta una flessione del 3,64% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PDD Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, PDD Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 129,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 120,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 139,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
