New York: movimento negativo per PDD Holdings

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di commercio globale
, che presenta una flessione del 3,64% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PDD Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, PDD Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 129,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 120,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 139,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)