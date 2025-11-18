Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:52
24.627 -0,70%
Dow Jones 18:52
46.249 -0,73%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

PDD Holdings scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
PDD Holdings scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di commercio globale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,35% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di PDD Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per PDD Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 121,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 123,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 120,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```