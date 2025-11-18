PDD Holdings (Temu), la crescita dei ricavi ha continuato a rallentare nel terzo trimestre

PDD Holdings

(Teleborsa) -, società cinese quotata al Nasdaq che controlla anche la piattaforma di e-commerce Temu, ha chiuso ilconpari a 108.276,5 milioni di RMB (115.209,5 milioni di dollari), con un aumento del 9% rispetto ai 99.354,4 milioni di RMB dello stesso trimestre del 2024.L'è stato di 25.025,9 milioni di RMB (3.515,4 milioni di dollari), rispetto ai 24.292,5 milioni di RMB dello stesso trimestre del 2024. L'utile operativo rettificato è stato di 27.079,4 milioni di RMB (3.803,8 milioni di dollari), rispetto ai 26.770,5 milioni di RMB dello stesso trimestre del 2024.L'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 29.328,2 milioni di RMB (4.119,7 milioni di dollari), con un aumento del 17%. L'nel trimestre è stato di 31.381,7 milioni di RMB (4.408,2 milioni di dollari), con un aumento del 14%."Nel terzo trimestre, la, riflettendo la continua evoluzione del panorama competitivo e le incertezze esterne - ha affermato Jun Liu, Vicepresidente Finanziario di PDD Holdings - Con l'implementazione di maggiori iniziative di supporto ai commercianti e di investimenti nell'ecosistema, i risultati finanziari potrebbero continuare a fluttuare da un trimestre all'altro".