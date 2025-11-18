PDD Holdings (Temu), la crescita dei ricavi ha continuato a rallentare nel terzo trimestre

(Teleborsa) - PDD Holdings
, società cinese quotata al Nasdaq che controlla anche la piattaforma di e-commerce Temu, ha chiuso il terzo trimestre 2025
con ricavi totali
pari a 108.276,5 milioni di RMB (115.209,5 milioni di dollari), con un aumento del 9% rispetto ai 99.354,4 milioni di RMB dello stesso trimestre del 2024.
L'utile operativo
è stato di 25.025,9 milioni di RMB (3.515,4 milioni di dollari), rispetto ai 24.292,5 milioni di RMB dello stesso trimestre del 2024. L'utile operativo rettificato è stato di 27.079,4 milioni di RMB (3.803,8 milioni di dollari), rispetto ai 26.770,5 milioni di RMB dello stesso trimestre del 2024.
L'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 29.328,2 milioni di RMB (4.119,7 milioni di dollari), con un aumento del 17%. L'utile netto rettificato attribuibile agli azionisti ordinari
nel trimestre è stato di 31.381,7 milioni di RMB (4.408,2 milioni di dollari), con un aumento del 14%.
"Nel terzo trimestre, la crescita dei ricavi ha continuato a rallentare
, riflettendo la continua evoluzione del panorama competitivo e le incertezze esterne - ha affermato Jun Liu, Vicepresidente Finanziario di PDD Holdings - Con l'implementazione di maggiori iniziative di supporto ai commercianti e di investimenti nell'ecosistema, i risultati finanziari potrebbero continuare a fluttuare da un trimestre all'altro".