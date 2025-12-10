Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:46
25.586 -0,32%
Dow Jones 19:46
47.703 +0,30%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

New York: scambi negativi per PDD Holdings

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per PDD Holdings
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di commercio globale, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di PDD Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di PDD Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 112,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 115,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 111,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```