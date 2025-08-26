New York: scambi al rialzo per Tapestry

(Teleborsa) - Balza in avanti Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tapestry
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Tapestry
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 98,76 USD con area di resistenza individuata a quota 101,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 97,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)