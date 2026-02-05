Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:23
24.723 -0,68%
Dow Jones 20:23
49.127 -0,76%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

New York: in rally Tapestry

Migliori e peggiori
New York: in rally Tapestry
(Teleborsa) - Effervescente Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,51%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tapestry rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Tapestry rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 145,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 136,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 153,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```