New York: si concentrano le vendite su Charter Communications

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di servizi di comunicazione a banda larga, con una flessione del 2,80%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Charter Communications rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Charter Communications resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 270,9 USD. Supporto visto a quota 262,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 279,3.

