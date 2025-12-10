Listini statunitensi misti con occhi alla Fed

(Teleborsa) - Prosegue mista la seduta per i listini statunitensi
, in un clima di attesa della conclusione della riunione di politica monetaria della Fed. A circa un'ora dall'annuncio sui tassi, secondo lo strumento FedWatch del CME, al momento gli operatori prezzano una probabilità dell’89,6%
per un taglio dei tassi di 25 punti base. Crescono tuttavia i timori sulla portata e sul ritmo delle potenziali riduzioni dei tassi nel 2026.
Il focus di oggi sarà rivolto anche alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell
.
Guardando agli indici, il Dow Jones
sale dello 0,44% a 47.768 punti, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.849 punti. Sulla parità il Nasdaq 100
(-0,16%); con analoga direzione, senza direzione l'S&P 100
(0%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali
(+0,78%), beni di consumo secondari
(+0,78%) e sanitario
(+0,75%). Il settore informatica
, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Nike
(+2,82%), American Express
(+2,35%), Johnson & Johnson
(+1,99%) e JP Morgan
(+1,56%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft
, che continua la seduta con -2,05%.
Fiacca Nvidia
, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.
Discesa modesta per Boeing
, che cede un piccolo -0,75%.
Pensosa Verizon Communication
, con un calo frazionale dello 0,70%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Warner Bros Discovery
(+4,48%), PepsiCo
(+3,23%), Old Dominion Freight Line
(+3,21%) e Charter Communications
(+3,06%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su DoorDash
, che continua la seduta con -4,89%.
Sessione nera per MercadoLibre
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,92%.
Si concentrano le vendite su AppLovin
, che soffre un calo del 3,06%.
Vendite su T-Mobile US
, che registra un ribasso del 2,11%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Mercoledì 10/12/2025
14:30 USA
: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,2 Mln barili; preced. 574K barili) Giovedì 11/12/2025
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 191K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -64,7 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).