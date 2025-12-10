Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:36
25.594 -0,29%
Dow Jones 19:36
47.752 +0,40%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Listini statunitensi misti con occhi alla Fed

Commento, Finanza
Listini statunitensi misti con occhi alla Fed
(Teleborsa) - Prosegue mista la seduta per i listini statunitensi, in un clima di attesa della conclusione della riunione di politica monetaria della Fed. A circa un'ora dall'annuncio sui tassi, secondo lo strumento FedWatch del CME, al momento gli operatori prezzano una probabilità dell’89,6% per un taglio dei tassi di 25 punti base. Crescono tuttavia i timori sulla portata e sul ritmo delle potenziali riduzioni dei tassi nel 2026.

Il focus di oggi sarà rivolto anche alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell.

Guardando agli indici, il Dow Jones sale dello 0,44% a 47.768 punti, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.849 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,16%); con analoga direzione, senza direzione l'S&P 100 (0%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali (+0,78%), beni di consumo secondari (+0,78%) e sanitario (+0,75%). Il settore informatica, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.
Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+2,82%), American Express (+2,35%), Johnson & Johnson (+1,99%) e JP Morgan (+1,56%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft, che continua la seduta con -2,05%.

Fiacca Nvidia, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.

Discesa modesta per Boeing, che cede un piccolo -0,75%.

Pensosa Verizon Communication, con un calo frazionale dello 0,70%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Warner Bros Discovery (+4,48%), PepsiCo (+3,23%), Old Dominion Freight Line (+3,21%) e Charter Communications (+3,06%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su DoorDash, che continua la seduta con -4,89%.

Sessione nera per MercadoLibre, che lascia sul tappeto una perdita del 3,92%.

Si concentrano le vendite su AppLovin, che soffre un calo del 3,06%.

Vendite su T-Mobile US, che registra un ribasso del 2,11%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Mercoledì 10/12/2025
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,2 Mln barili; preced. 574K barili)

Giovedì 11/12/2025
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 191K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -64,7 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).
Condividi
```