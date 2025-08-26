Milano 14:05
Perde Commerzbank sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la banca tedesca, che esibisce una perdita secca del 4,67% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo della banca d'affari confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 34,94 Euro con primo supporto visto a 33,96. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 33,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
