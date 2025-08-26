Milano 14:05
42.743 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:06
9.284 -0,40%
Francoforte 14:05
24.164 -0,45%

Petrolio a 63,94 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,94 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 63,94 dollari per barile alle 11:30.
