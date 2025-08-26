Milano
14:05
42.743
-1,12%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
14:06
9.284
-0,40%
Francoforte
14:05
24.164
-0,45%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 63,94 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,94 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
26 agosto 2025 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 63,94 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 66,02 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,22 dollari alle 19:30
Petrolio a 66,43 dollari alle 19:30
Petrolio a 63,69 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-1,78%
Altre notizie
Petrolio a 64,1 dollari alle 15:40
Petrolio a 62,86 dollari alle 08:30
Petrolio a 62,53 dollari alle 11:30
Petrolio a 66,63 dollari alle 15:40
Petrolio a 63,5 dollari alle 11:30
Petrolio a 66,54 dollari alle 11:30