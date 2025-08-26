PLATINUM del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Composto ribasso per il metallo bianco-argenteo, in flessione dell'1,25% sui valori precedenti.
Si indebolisce il quadro tecnico del platino, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.338,2, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.359,2. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.330,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)