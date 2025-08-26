Milano 14:07
42.732 -1,15%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:08
9.284 -0,40%
Francoforte 14:07
24.162 -0,46%

PLATINUM del 25/08/2025

Finanza
PLATINUM del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Composto ribasso per il metallo bianco-argenteo, in flessione dell'1,25% sui valori precedenti.

Si indebolisce il quadro tecnico del platino, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.338,2, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.359,2. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.330,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
