Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Sessione moderatamente positiva quella del 26 agosto, per il Dow Jones 30, che termina gli scambi in salita a 45.418,1.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45.771,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44.925,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46.617,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)