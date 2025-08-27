Milano 11:43
42.518 -0,32%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:43
9.270 +0,05%
Francoforte 11:43
24.123 -0,12%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Sessione moderatamente positiva quella del 26 agosto, per il Dow Jones 30, che termina gli scambi in salita a 45.418,1.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45.771,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44.925,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46.617,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
