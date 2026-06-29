Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno
Sostanzialmente invariata la seduta per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51.975,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 51.721,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52.229,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)