Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51.975,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 51.721,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52.229,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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