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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Modesto recupero sui valori precedenti per il Dow Jones 30, che conclude in progresso dello 0,29%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 51.977,4, mentre il primo supporto è stimato a 51.470,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52.484,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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