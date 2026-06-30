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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Seduta moderatamente positiva per il Dow Jones 30, che ha chiuso in rialzo a 52.182,7.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52.354,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51.838,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52.870,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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