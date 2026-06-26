Milano 10:29
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52.039,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51.683,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52.395,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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