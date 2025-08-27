Milano 11:43
42.518 -0,32%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:43
9.270 +0,05%
Francoforte 11:43
24.123 -0,12%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Giornata da dimenticare per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,70% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.622,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7.885,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.534,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```