Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Ribasso per l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con una flessione dell'1,11%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5.453. Primo supporto a 5.349. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5.314.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)