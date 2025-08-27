Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:43
23.516 -0,04%
Dow Jones 18:43
45.499 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,11%

Il FTSE 100 chiude a 9.255,5 punti

Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,11%, terminando le negoziazioni a 9.255,5 punti.
