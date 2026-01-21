Milano 17:29
44.522 -0,43%
Nasdaq 17:35
25.271 +1,13%
Dow Jones 17:35
48.924 +0,90%
Londra 17:29
10.141 +0,14%
Francoforte 17:30
24.578 -0,51%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,11%

Il FTSE 100 chiude a 10.138,09 punti

Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto +0,11%, terminando le negoziazioni a 10.138,09 punti.
