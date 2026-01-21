Milano
17:29
44.522
-0,43%
Nasdaq
17:35
25.271
+1,13%
Dow Jones
17:35
48.924
+0,90%
Londra
17:29
10.141
+0,14%
Francoforte
17:30
24.578
-0,51%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 17.51
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,11%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,11%
Il FTSE 100 chiude a 10.138,09 punti
In breve
,
Finanza
21 gennaio 2026 - 17.43
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto +0,11%, terminando le negoziazioni a 10.138,09 punti.
Argomenti trattati
Londra
(244)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,14%
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto