Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:40
24.963 +1,69%
Dow Jones 18:40
49.867 +1,96%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,59%

Il FTSE 100 chiude la seduta a 10.369,75 punti

In breve, Finanza
Londra riporta un guadagno dello 0,59%, terminando a 10.369,75 punti.
