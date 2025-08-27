Milano 11:48
42.542 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:48
9.269 +0,03%
Francoforte 11:47
24.130 -0,10%

Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Banks
Profondo rosso per l'indice bancario europeo, che retrocede a 224,86 punti, in netto calo dell'1,52%.
Condividi
```