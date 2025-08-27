Milano
11:48
42.542
-0,27%
Nasdaq
26-ago
23.525
0,00%
Dow Jones
26-ago
45.418
0,00%
Londra
11:48
9.269
+0,03%
Francoforte
11:47
24.130
-0,10%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 12.04
Home Page
/
Notizie
/ Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Banks
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
27 agosto 2025 - 10.00
Profondo rosso per l'
indice bancario europeo
, che retrocede a 224,86 punti, in netto calo dell'1,52%.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
-1,44%
