Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Banks

In lieve calo l'indice bancario europeo, che continua la giornata sotto la parità a 259,01 punti.
