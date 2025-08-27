Milano 11:49
42.553 -0,24%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:49
9.271 +0,05%
Francoforte 11:49
24.135 -0,08%

Madrid: spinge in avanti Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Brilla l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un aumento del 5,81%.
